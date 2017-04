0

La compagnie Cinémaniak présente au centre social Ginette Leroux un spectacle familial : cinéma muet, orgue de barbarie, tours de magie, chansons et musique le jeudi 13 avril de 17 h 30 à 19 heures. Sur inscription : tarif de 1 à 2 €. Co voiturage possible.

Centre social Ginette Leroux : 02 41 69 00 12