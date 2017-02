Trélazé La BGE ouvre ses portes pour ses nouveaux locaux et ses 30 ans

0

La Boutique de Gestion a ouvert de nouveaux locaux et offre de nouveaux projets. A l'occasion de son inauguration, le 9 mars prochain, les projets seront présentés aux entrepreneurs existants ou en devenir. Dans de spacieux espaces de travail, les entrepreneurs vont pouvoir se rerouver, échanger, se former, peaufiner leurs idées et surtout vont avoir un lieu pour combattre l'isolement.

Le 9 mars, la BGE Anjou Mayenne soufflera également ses 30 bougies.

56, bld Camus - 02 41 66 52 52