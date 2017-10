Trélazé La balade d'octobre rose le 22 octobre

0

A l’occasion de la campagne nationale « octobre Rose », les associations Vivre comme avant et Léo Lagrange, soutenues par la ville de Trélazé organisent une balade pour marcher, s’informer, sensibiliser au dépistage et se mobiliser contre le cancer du sein.

Pour la troisième année la balade d’Octobre Rose prévue Dimanche 22 octobre 2017 Au Centre Jean Gueguen de 9 h 30 à 13 h s’inscrit dans les rendez- vous des âges. Différentes associations partenaires s’associent à l’organisation de cette manifestation : la Retraite sportive, La Levée de Napoléon, Sang et Vie , la protection civile, des élèves en term ST 2 S du lycée Mongazon, ainsi que de nombreux bénévoles .

Deux circuits sont proposés pour une participation libre et au profit de Vivre Comme Avant :

pour découvrir la flore et les paysages : circuit de 6 km avec l'histoire de la levée Napoléon et des ardoisières : l'accès est possible en fauteuil roulant et en poussette.

pour les plus sportifs : circuit de 11 kms avec découverte du parc ardoisier et de la ville de Trélazé.

Informations et échanges sur place avec les associations présentes : CAP santé 49, Europa Donna, La ligue, Les Pinkladies, Vivre comme avant.

Collation rose offerte à l'arrivée et animation musicale.

Inscription sur place ou pré-inscription possible : centre social Jean Gueguen : 02 41 69 01 90.