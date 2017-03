Trélazé Jean Goblet, auteur de "C'était Ginette", en dédicace

Jean Goblet, auteur, vient dédicacer "C'était Ginette" au centre social Ginette-Leroux le mardi 28 mars à 9 h 30.

"C'était Ginette" est une biographie émouvante de la première députée du Maine-et-Loire

Il fallut attendre les élections législatives de mars 1986 pour qu'une femme soit élue députée du Maine-et-Loire. C'était Ginette Leroux, tête de liste du Parti socialiste, que la maladie emportera vingt-et-un mois plus tard. Elle avait 45 ans.

Elle avait vu le jour à Angers dans le quartier populaire de la Doutre, le 24 juillet 1942.

Ses deux biographes, Patrick Amara et Jean Goblet directeur départemental honoraire de La Nouvelle République, ont réussi, trente ans après son élection à l'Assemblée Nationale, à se mettre dans les pas de Ginette Leroux, avec précision, rigueur et empathie. Leur attachant récit documenté s'appuie sur de nombreux témoignages, et non des moindres