Trélazé Il refuse le contrôle de police: course-poursuite sur 36 km

0

Un simple contrôle de police, jeudi après-midi à Trélazé. Il est 16 h 25 quand le conducteur d’une Renault Clio arrive, avec deux passagers à son bord. Il refuse d’obtempérer aux signaux des policiers.

Il accélère et prend la fuite à travers les rues de Trélazé puis de Saint-Barthélemy-d’Anjou, et s’engage à vive allure sur l’autoroute A87, puis sur l’A11. Plusieurs motards et patrouilles de police le prennent en chasse.

Il passe même la barrière de péage de Corzé sans prendre de ticket, en collant une autre voiture, et continue vers Paris.

La course-poursuite s'est terminée au bout de 36 km.

Le conducteur savait qu'il était recherché pour purger une peine de prison....

