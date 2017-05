Trélazé Focus sur la scène locale : une convention signée avec la SACEM

0

la Sacem a souhaité soutenir la ville de Trélazé pour son initiative consistant à organiser une scène locale pour la 22ème édition de son Festival. Parce que la scène est un élément central dans la carrière des créateurs, la Sacem est aux côtés de la Ville de Trélazé et soutient cette initiative qui favorise la circulation des œuvres des artistes locaux. D’ores et déjà, la Sacem soutiendra le festival estival de Trélazé en 2017 et entend poursuivre ce partenariat en 2018. En collaboration avec le Chabada, cette scène présentera un plateau multi artistes locaux extrêmement talentueux dont la carrière se développe de manière dynamique, à savoir :

DJ THYLACINE « Electro Mélodieuse » : le DJ est originaire de la ville d’Angers, musicien, saxophoniste et surtout du talent à revendre….

Le groupe REZINSKY « Hip Hop » : un duo Angevin et Rennais, « le rap d’aujourd’hui avec les influences d’hier »….

Le quatuor BABEL « chanson française alliant Slam, Rock et Electro » : le groupe est composé d’artistes de la Région dont 2 choletais. Babel assurera la première partie du concert des Vieilles Canailles (Hallyday-Mitchell-Dutronc) devant 30.000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy de Lille le 10 juin prochain.