Trélazé Expo photos de Reg'Art au centre social Jean-Gueguen

Une exposition photo est proposée au centre social Jean-Gueguen du 10 février au 9 mars 2017 : «Instant T’rélazéen» : des instants de vie des Trélazéens avec différents thème mis en lumière : sport, associations, métiers, valorisation du projet Arbre et cité, environnement ardoisier. Reg'Art regorge de dynamisme et a la capacité de transmettre sa passion aux travers des échanges avec les photographes, soucieux de la rencontre avec l’autre, de la découverte du monde qui les entoure. Accès libre et gratuit aux heures d'ouverture du centre social. 02 41 69 01 90.