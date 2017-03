Trélazé Expo photo de Reg'Art au Village Santé

0

Les Ardoisiéres sont des mines d’inspiration ou les photographes peuvent extraire de magnifiques clichés. Le visiteur en s'approchant encore un peu entrera dans le monde de la photo rapprochée, la macro, les tags apparaissent comme aquarelles graphiques, le métal rouillé suinte la rosée de sa cicatrice déchiquetée et le verre brisé éparpille les pièces de son puzzle insolite. En rajoutant un zeste de lumière, on obtient une magnifique série de photos à découvrir à l’accueil du village santé. Expo permanente aux heures d’ouverture pendant les mois d’avril et mai