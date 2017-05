Trélazé Elle étend sa méthode d'orientation des jeunes à toute la France

0

Basée sur les neurosciences, la méthode d’orientation des jeunes "Un après-midi pour demain" conçue par Anne Blandin Rabiller a fait ses preuves à Angers. Son principe : aiguiller les adolescents vers des champs professionnels grâce à leur potentiel et leurs envies, et non leurs résultats scolaires. "Ils repartent avec des pistes très concrètes, en se connaissant mieux, et en ayant repris confiance en eux", explique sa créatrice.

Grâce à un système solidaire, 2% du montant des prestations sont reversées à un fond, permettant à des jeunes en difficulté socio-économique, handicapés ou primo-arrivants de bénéficier gratuitement du service.

Après deux ans d'expérimentation, la coach a décidé d'étendre son concept à tout le territoire français en créant un réseau de franchise. Neuf agences sont déjà en passe d'ouvrir leurs portes, sur un objectif de 24 à la fin de l'année.

