Trélazé Don du sang le 13 avril

L’Etablissement Français du Sang a besoin de donneurs de groupe A-, B- et O- et nous devons recruter et fidéliser de nouvelles personnes, en particulier des jeunes » explicite Jo Le Ray, président de Sang et Vie.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas avoir été transfusé, ne pas venir à jeun, bien s’hydrater avant et après le don. Le don du sang se déroulera salle Aragon, le jeudi 13 avril, de 16 h à 19 h 30. Chaque jour, en Pays de la Loire, 650 dons sont nécessaires, 10 000 sur le territoire national.