0

Les 16 bénévoles de Sang et Vie, ainsi que l’équipe de 17 personnes de l’Etablissement Français du Sang sont très satisfaits de la collecte organisée le jeudi 13 avril à la salle Aragon : 196 donneurs se sont présentés, 173 personnes ont été prélevées dont 49 nouveaux donneurs et beaucoup de jeune. Le don du sang organisé deux fois par an par Sang et Vie a donné une très belle collecte. Prochaine date : le 21 décembre prochain.