Trélazé Danza par l'école de musique le 28 janvier à la salle Aragon

La classe de flûte de l'école de musique Henri-Dutilleux et son professeur, Denis Ferré, ont le plaisir de proposer un spectacle original mêlant danse et musique le samedi 28 janvier à 17 heures à la salle Aragon. Les musiques du spectacle sont issues de répertoires très variés. Les danses de la Renaissance auront aussi leur place avec une Bergamasca et des bransles simple et double. Plus tard, au XXe siècle, elles ont continué à passionner les compositeurs et un exemple sera joué avec la Pavane de Fauré. Peer Gynt dans son voyage initiatique arrivera avec quelques-uns des plus beaux extraits de cette musique de Grieg.

D’autres pièces viendront enfin compléter les trois tableaux de ce spectacle pour ouvrir d’autres perspectives où les musiciens deviennent à leur tour danseurs, où la musique donne envie de rejoindre le mouvement.

Informations pratiques : samedi 28 janvier – Trélazé, salle Aragon – gratuit sur réservation uniquement par courriel à siemtp@orange.fr.