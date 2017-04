0

Côté Jardin vient de rouvrir ses portes après quasiment 4 mois de fermeture. Avec son équipe composée de Louis Marchand, le cuisinier qui a une longue expérience et ses deux serveuses Katia et Adeline, Pascal le restaurateur de Côté Jardin, à la Pyramide, accueille les clients de 8 h à 19 h tous les jours sauf le week end et le soir sur réservations pour des groupes de 15 personnes.