Trélazé Concert Frero de la Vega le samedi 18 mars à l'Arena Loire

Les Frero Delavega, on ne les présente plus. Flo et Jérémy sont deux amis originaires du Bassin d'Arcachon. Découverts sur le net, grâce à des vidéos de reprises acoustiques très personnelles, c’est aujourd’hui sur scène que leur duo présente ses propres compositions.

Après une tournée de Zénith et deux Olympia complets au printemps 2016 avec un tout nouveau spectacle, ils sillonneront les routes en 2017, jusqu’à un concert exceptionnel à l’Accorhotels Aréna de Paris le 7 avril 2017. Mais avant d’y arriver, ils font escale à l’Aréna Loire Trélazé le samedi 18 mars 2017 à 20 heures.