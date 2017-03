Trélazé Carnaval à la maison de retraite

0

Le jeudi 2 mars à la maison de retraite, s’est déroulé le carnaval ! Des petits enfants des résidents, des enfants du personnel et les enfants du centre de loisirs de Maisoncouleur, une trentaine au total, sont venus à la rencontre des résidents munis de leur plus beau costume de carnaval, pour faire la fête à l’occasion de Mardi gras ! Beaucoup d’échange entre les deux générations : danses, jeux de ballons… Les enfants ont même souhaité distribuer le goûter aux personnes âgées et de bons bottereaux ont régalé tout le monde.