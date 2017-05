Trélazé. Bob le Sax : concert gratuit par les élèves de l'école intercommunale

0

Les élèves de l'école intercommunale de musique, sous la houlette de Tony Jouanneau pour les saxophonistes, et de flûte traversière avec l'enseignant Denis Ferré vont interpréter un conte musical «Bob le sax» à destination des enfants de 5 à 8 ans, le samedi 13 mai à 15 heures au Théâtre de l'Avant-scène.

L'histoire

Bob est un chat né quelque part au fin fond de la Louisiane.

Un matin, il décide de changer de vie. Plus envie de chasser les rats, assez d’attendre qu’une petite souris veuille bien pointer le bout de son nez. Il prend son saxophone et se dirige vers une ville complètement Jazzy ou il commence à jouer pour gagner sa vie.

Il fait la connaissance de Minnie et est convaincu que son avenir est là. Il doit maintenant s’armer de courage et séduire son public pour ne pas retourner en Louisiane se nourrir de petits rongeurs.

Bob sera accompagné de la classe d’éveil et de saxophone de l’école de musique qui l’aideront à rendre son histoire et sa musique plus magique.

Entrée gratuite - réservation au 09 60 15 83 41 ou siemtp@orange.f