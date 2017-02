Trélazé Atelier créatif centre social Jean Gueguen/CLCV

0

Déjà on se prépare à la Fête du Printemps pendant les vacances d'hiver, au centre social Jean Gueguen. Habitants fidèles du café causette, du Kfé des familles, enfants de l'accueil de loisir et adhérents de la CLCV ont fabriqué des guirlandes à l'aide de bôites d'oeufs collectées par les familles. Des briques de lait en carton se transforment en nichoir à oiseaux : tout cela est centré sur le thème du temps fort prévu au printemps et qui sera sur la nature.