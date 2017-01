Trélazé La belle année de l'Entente cyclotouriste

0

L’année 2016 aura été marquée par les 35 ans de l’Entente cyclotouriste trélazéenne ainsi que le très beau succès du Challenge Henri Froger. Pour sa 33e édition, la journée a réuni 800 sportifs, marcheurs et cyclistes.

Le dynamisme du club trentenaire ne s’arrête pas là : de nouveaux adhérents sont arrivés pour un total de 54 à ce jour.

Du côté cyclos, des adhérents ont participé à des randonnées dans diverses régions comme la Charente, la Bourgogne ou encore l’Alsace, de sorte que le club a été classé 1er au challenge départemental de la Fédération Française de Cyclo tourisme des moins de 35 licenciés. A noter : Marlène Bellanger et Geneviève Lemire ont parcouru 900 kms d’Angers à Strasbourg.

Côtés marcheurs, la section a effectué de belles randonnées sur la région et tout le territoire français et des licenciés se sont distingués par leurs performances. Au chapitre des récompenses : Claudine Banchereau a reçu le trophée de la marcheuse la plus assidue et Jean-Pierre Gautier celui de la section cyclo VTT. La commission loisirs a organisé un week end dans le Morbihan qui a recueilli un franc succès

Pour 2017, le challenge Froger aura lieu le 26 mars à partir de la salle Aragon avec 4 parcours cyclos, 3 parcours marche et 3 parcours VTT. Renseignements : 02 41 69 15 61 -HT : moreau.jeanclaude@hotmail.fr - 02 41 69 17 86 - gilbertroger72@yahoo.fr - site internet : marche-cyclo-vtt-trelaze.fr