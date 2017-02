Trélazé Animations au Musée de l'ardoise pendant les vacances scolaires

0

Pour toute la période des vacances scolaires de février 2017, le musée de l’ardoise a préparé un programme d’animations ludiques et pédagogiques destiné aux enfants de 6 à 12 ans.

Muni d’un plan et du sens de l’observation, les familles doivent retrouver dans le parc, les indices qui permettront de répondre aux questions concernant les oiseaux en suivant le parcours ornithologique.

Puis lors de la visite guidée des salles du Musée, enfants et adultes pourront découvrir l’histoire ardoisière à l’aide d’une fiche-jeu et d’ateliers de manipulation. Animations prévues à partir du mardi 7 février au vendredi 3 mars de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Tarifs : adultes/4.10€ ; enfant/ 2.10€ et réduit /3.30€. Renseignements au 02 41 69 04 71