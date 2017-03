Trélazé 1106 participants au Challenge Henri-Froger

0

1106 participants ce dimanche matin au challenge Henri Froger : Marcheurs : 581 - Cyclos : 339 - vététistes : 186 - Un record battu avec une météo très favorable.

Comme à l’accoutumée les trophées ont été remis par les élus : Challenge Henri Froger remis pour un an au club des Ponts de Cé, second club : 1 pour Brain sur l’Authion, 1 pour Saint Barthélémy. Club le plus éloigné : Demi-siècle des Herbiers. Trophée cyclo : Club des Ponts des Cé. Trophée au plus jeune cyclo : Marcelin Desvages. Coupe au plus jeune VTT : Mathias Thibault du club de Longué. Coupe au plus jeune marcheur : Yanis Chauvineau. Trophée VTT avec coupe définitive : Beaufort en Vallée et Trophée marcheurs : La Retraite Sportive de Trélazé.