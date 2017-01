Transports À l'aéroport d'Angers-Marcé, la tour ne répond plus

0

La Direction générale de l’aviation civile a retiré fin décembre les quatre contrôleurs aériens de la tour d’Angers-Marcé. La reprise des vols commerciaux au printemps est très incertaine.





La menace planait depuis de longs mois sur l’aéroport angevin, elle s’est concrétisée en toute discrétion pendant les fêtes. Les quatre contrôleurs aériens employés par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ont été priés de quitter définitivement la tour de contrôle et sont désormais remplacés par des agents AFIS (airport flight information service).

La différence est de taille : les premiers régulaient le trafic et donnaient des ordres aux commandants de bord, les seconds sont juste qualifiés pour leur donner des informations. Les premiers sont des fonctionnaires de la DGAC, les seconds des employés du délégataire, en l’occurrence le groupe Keolis. En pratique, cela pourrait remettre en cause les liaisons commerciales et donner un gros coup de frein au développement (maintes fois espéré) de l’aéroport.

Mais tout n’est pas perdu. Fin novembre, le ministère des Transports - qui avait reçu au début de l’été une délégation de parlementaires angevins - a adressé un courrier au président d’Angers Loire métropole pour lui faire part d’une alternative. « On nous propose de payer 385 000 euros par an pour conserver deux contrôleurs aériens », expliquait ce lundi Christophe Béchu, un peu estourbi par la facture qu’on lui présente.

Mais, dit-il encore, « c’est une décision que nous aurons à prendre le 16 janvier en conseil communautaire, après l’avoir abordée le 13 lors du séminaire des maires ».

