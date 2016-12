Transport. Tout savoir sur l'énorme chantier de la ligne SNCF Nantes - Angers

0

La SNCF remet à neuf la voie ferrée Nantes-Angers : 62 M€ pour diminuer de 14 minutes la liaison Nantes-Paris.

Quoi ?

SNCF-réseau a mis en route le renouvellement de 45 km de voies ferrées entre Nantes et Angers : 11 km dans le sens Angers-Nantes ; 34 km dans le sens Nantes-Angers.

Quand ?

Un chantier nocturne (22 h 30 - 6 h 30) en deux temps : le renouvellement de la voie kilomètre après kilomètre du 2 janvier au 31 mars 2017 ; les travaux de finition du 3 au 7 avril. Les travaux préparatoires se sont dé- roulés entre le 14 novembre et le 16 décembre.

Où ?

Depuis le PC du chantier basé à Ancenis, SNCF-réseau va intervenir sur cinq tronçons. Entre Sainte-Luce-sur-Loire et Le Cellier (dans les deux sens de circulation à partir de Mauves-surLoire). Quatre gares sont concernées : Sainte-Luce, Thouaré, Mauves et Le Cellier. De Oudon à Saint-Géréon, commune mitoyenne d’Ancenis à l’ouest.Àsuivre un tronçon qui débute à l’est d’Ancenis jusqu’à la gare d’Anetz. Un dernier segment qui débute sur la commune d’Anetz et s’achève plus à l’est, à Montrelais… Au-delà, c’est le Maine-et-Loire.

Pourquoi ?

Usure, sécurité et surtout amélioration du service commercial. Pour cela, SNCF doit augmenter la qualité du serviceàsa clientèle : régularité, ponctualité, vitesses commerciales sur ces rails qui, en alternance, supportent les trains à grande vitesse et trains régionaux (TER). C’est aussi une bonne nouvelle pour la métropole nantaise qui craignait de rester en rade quand, très vite en 2017, la capitale bretonne, Rennes, sera à 1 h 26 de Paris;et Bordeaux, capitale de la Nouvelle-Aquitaine, à 2 h 05. La capitale des Pays de la Loire ne sera plus qu’à 1 h 55 de la gare Montparnasse, au lieu de 2 h 09 dans le meilleur des cas.

Combien ?

SNCF-réseau a établi un budget prévisionnel d’un montant de 62 millions d’euros. Le chantier mobilise 500 salariés de la SNCF et de ses deux prestataires de service extérieurs impliqués dans ce chantier : Colas Rail, spécialiste de la pose des lignes à grande vitesse (LGV) ; et TSO, spécialiste entre autres de l’électrification des LGV.