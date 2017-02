Tout Angers bouge Les inscriptions sont ouvertes pour les courses

Quatre mois avant le jour J, c’est déjà l’heure des inscriptions pour la 8e édition de Tout Angers Bouge, le 4 juin.

Rendez-vous ce vendredi à partir de 8 heures en ligne pour remplir toutes les formalités, en particulier le certificat médical de moins d’un an à télécharger.

Un conseil : ne pas tergiverser. Les trails les plus demandés font en effet le plein en une poignée de jours (1 300 engagés au maximum par course). Un nouveau record de participation a été battu l’an passé avec 5 200 arrivants.

Le programme :

· Tournée des Ducs (28 km) et Trail du Roi René (20 km) : départ surprise à 8 heures, arrivée près du Quai.

· Trail de la Cité (10 km) : départ du pont de la Basse-Chaîne à 10 h 30, arrivée près du Quai.

· Trail Découverte (8 km, réservé aux non licenciés) : départ du pont de la Basse-Chaîne à 11 h 30, arrivée près du Quai.

· Marche nordique : départ de La Nordique Yolande-d’Aragon (10 km) et de La Nordique des Parcs (16 km) à9h30 au Parc Balzac, départ du Chrono de Balzac (10 km )à10h15, arrivées près du Quai.

· Parcours des familles : départ à 13 heures près de la fontaine « Aqua Familia » au Front-de-Maine, arrivée près du Quai (inscription gratuite sur place).

· Trails des Plantagenêts (1, 2 ou 3 km, réservés aux poussins, benjamins et minimes) : départs à partir de 16 h 15 (inscription gratuite sur place)

· Défi Saint-Maurice : de 15 à 18 heures (épreuve contre-la-montre dans la Montée Saint-Maurice, inscription gratuite sur place).

>>> Inscriptions jusqu’au 15 mai par ici