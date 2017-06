Tout Angers bouge La grande fête des associations sportives dimanche

0

Plus de 110 clubs présenteront leurs activités dimanche en bord de Maine dans le cadre de la manifestation Tout Angers bouge dimanche.

Dans la page que nous consacrons ce jeudi à l'événement, l'adjointe en charge des sports, Roselyne Bienvenu, donne les raisons du succès du rendez-vous annuel et sportif :

Qu’est-ce qui fait le succès de Tout Angers Bouge ? Roselyne Bienvenu : « Le fait d’assembler deux manifestations : les trails et les «portes ouvertes» du sport. L’engouement ne se dément pas. Je dirais même que cette manifestation contribue à renforcer l’offre de pratique sportive, que ce soit à travers les axes de la compétition, de la santé, du bien être, de la citoyenneté ou du lien social. On n’a rien inventé de mieux que le sport. C’est pour ça que les JO ont un tel retentissement à l’échelle de la planète. L’esprit olympique doit continuer à transpirer. Notre rôle, c’est d’amplifier l’adhésion populaire autour de cette candidature ».

Les temps forts de ce dimanche

En matinée

· Départs et arrivées au théâtre Le Quai des différents trails et marches nordiques (entre 7h30 et 13 heures).

· Ouverture du village associatif et des initiations à 11 heures sur les deux rivers de la Maine entre les ponts de Verdun et de la Basse-Chaîne.

· Initiations nautiques sur la Maine et traversées en gabare.

· Spectacles et démonstrations artistiques sur la scène et le parquet (danse, sports de combat, etc.), initiations à l’escalade et l’accrobranche.

· Parcours des familles (1 km) à 13 heures.

· Photo géante en soutien à Paris 2024 avec toutes les associations et les partenaires sur l’esplanade du Quai à 13h15.

L’après-midi

· Spectacles et démonstrations artistiques sur le stadium et la scène.

· Départ du Tour de Maine à 14h30 (arrivée vers 15 heures).

· Défi de la montée Saint-Maurice de 15 à 18 heures et Trail des Plantagenêts pour les jeunes (1,5 km).

· Initiations au tir à l’arc, badminton, roller, à l’escrime, l’ultimate, au fresbee, baseball, etc.

Les cartes de Tout Angers bouge. Cliquez en bas à droite pour lire en plein écran :