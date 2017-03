Tout Angers Bouge. Il reste encore des places au départ des trails.

0

À un peu moins de trois mois de « Tout Angers Bouge », dimanche 4 juin, les organisateurs des trails ont bouclé les inscriptions sur les 10 et 20 km.

Il reste 150 places sur le Trail découverte (8 km), réservé aux non-licenciés, et 350 dossards à saisir sur la Tournée des Ducs (28 km). Une autre course est proposée aux jeunes l'après-midi, sans oublier le Défi Saint-Maurice et les trois marches nordiques au départ de Parc Balzac.

Plus d'infos sur www.angers-trails.fr