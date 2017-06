Tout Angers bouge Des étudiants ont imaginé Caroline et la font courir

0

Les cerveaux avaient chauffé en mars dernier pendant les trois jours du premier HybLab Angers (organisé par Ouest Médialab) qui s’était déroulé sur le campus de Saint-Aubin-la-Salle à Saint-Sylvain-d’Anjou.

Hyb comme hybride, soit l’assemblage d’étudiants graphistes, développeurs informatique et en communication. Et Lab, comme laboratoire d'où ont germé une dizaine de projets pour autant de partenaires.

Huit garçons et filles de l'UCO (communication), Imie (informatique) et Eegp (design) ont constitué la fine équipe du Courrier de l’Ouest qui a concocté un projet autour du Trail de la Cité de Tout Angers bouge.

Sous le nom de TAB Tout court, ils ont donné vie à un personnage, Caroline, que vous pouvez encourager en cliquant ici.

Julie, Mélissa et Maëlenn ont écrit la petite histoire de Caroline et les indications ludiques et pratiques qui jalonnent son parcours.

Corentin et Noémie ont conçu tout l’environnement graphique.

Laura, Tanguy et Thomas ont quant à eux mis l’ensemble en musique grâce à leurs talents de développeurs en informatique.

Garçons et filles ont également créé un compte twitter autour de leur projet : @TABtoutcourt

Tweets by TABtoutcourt