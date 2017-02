Tout Angers Bouge 3 400 inscrits dès le premier jour

0

Le grand rendez-vous sportif et festif d’Angers n’aura lieu que dans quatre mois, le 4 juin 2017. Mais la 8e édition de Tout Angers Bouge attire déjà de nombreux candidats.

Les participants peuvent s’inscrire depuis ce vendredi 10 février. Tôt samedi matin, les organisateurs annonçaient avoir reçu déjà 3 400 inscriptions ! Le Trail de la Cité (10 km) affiche même complet.

Le Trail du Roi René (20 km) présente un taux de remplissage de 65 %. Il reste des places également sur le Trail découverte (8 km) et la Tournée des Ducs (28 km).

Rappelons que la 7e édition, le 5 juin 2016, avait réuni 5 381 concurrents (5 200 arrivants) pour 13 courses à pied et marches nordiques, soit 372 participants de plus que l’année précédente. Les organisateurs limitent à 1 300 le nombre d’engagés sur chaque course.

Les inscriptions se poursuivent par ici.