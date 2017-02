Tournoi: Goujon seul entrant dans le XV de France face à l'Ecosse

0

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a procédé vendredi à un seul changement dans l'équipe de départ pour affronter l'Ecosse dimanche au Stade de France dans le Tournoi des six nations, en titularisant en troisième ligne Loann Goujon en remplacement de Damien Chouly.

Sur le banc, ils sont deux à faire leur apparition par rapport à la formation battue en Angleterre samedi dernier en ouverture (16-19): Christopher Tolofua remplace Clément Maynadier au poste de talonneur, et Julien Le Devedec a été préféré à Arthur Iturria en deuxième ligne.

Goujon (27 ans, 14 sél.) est titulaire pour la première fois depuis le premier test-match de novembre contre les Samoa (52-8).

Blessé lors de ce match, il avait déclaré forfait pour la suite de la tournée d'automne avant de s'asseoir sur le banc des remplaçants à Twickenham au profit de Chouly, qui avait été aligné d'entrée pour ses qualités en touche.

"On a voulu densifier le pack un peu. Les deux joueurs sont très proches. On veut aussi faire vivre le groupe le plus possible et Loann méritait quand même de prendre part au Tournoi directement. On veut aussi voir un peu où il en était. Donc c'est un choix stratégique, beaucoup, et lié à la forme du garçon", a déclaré Novès à la presse.

Si l'encadrement a préféré faire débuter Goujon, plus puissant, que Chouly, il a en revanche densifié l'alignement sur le banc pour contrer la touche écossaise, où Le Devedec (30 ans, 5 sél.), plus aérien, a été placé plutôt qu'Iturria.

Tolofua (23 ans, 4 sél.), appelé pour ce Tournoi après le forfait de Camille Chat et dont la dernière sélection remonte à juin 2014, apportera lui éventuellement sa puissance en cours de match.

- Bastareaud de nouveau à quai -

Pour le reste, Novès a reconduit les battus de Twickenham, dont le pilier droit Uini Atonio qui avait pourtant été plusieurs fois sanctionné en mêlée fermée avant d'être remplacé par Rabah Slimani, auteur d'une entrée convaincante.

Le staff a "effectivement discuté" de l'option Slimani d'entrée, a expliqué Novès, qui ne veut cependant "pas entrer dans les détails stratégiques".

"L'entrée de Rabah et Xavier (Chiocci, le pilier gauche) a été très bonne (en Angleterre). Notre équipe a eu du mal à terminer, donc il faut garder des atouts sur le bord. Et on voulait voir un peu si Uini avait compris le discours et allait rendre une copie différente. On voulait un peu lui tendre la main. Sachant qu'en première ligne certains démarrent et terminent, mais dans un sens ils participent tous", a développé le sélectionneur.

Baptiste Serin, associé à Camille Lopez à la charnière, débutera lui de nouveau au poste de demi de mêlée aux dépens de Maxime Machenaud.

Novès et ses adjoints n'ont par ailleurs, comme à Twickenham, placé aucun centre de métier sur le banc, Mathieu Bastareaud étant relégué en tribunes.

Le XV de départ:

Spedding - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Goujon - Maestri, Vahaamahina - Atonio, Guirado (cap), Baille

Remplaçants: Tolofua, Slimani, Chiocci, Le Devedec, Chouly, Machenaud, Doussain, Huget