Doué-la-Fontaine. Le Tournoi du souvenir du RCD Football a été un succès

Lundi 1er mai, le racing club douessin football accueillait 62 équipes des U9 aux U13 soit 700 jeunes toutes catégories confondues au stade Marcel-Habert de Doué-la-Fontaine pour son incontournable Tournoi du souvenir.

Gs Saint-Sébastien est sorti gagnant du tournoi pour la catégorie U11. L'équipe du RCD Football quant à elle, est sortie victorieuse du tournoi pour la catégorie U13.

Pour cette édition 2017, 22 équipes U9 ont rejoint le tournoi. Une première qui s'est très bien passée et dont les clubs, les dirigeants et les joueurs sont enchantés. Après cinq matchs de huit minutes le matin et deux matchs de dix minutes l'après-midi aucun classement pour cette catégorie mais tous ont été récompensés notamment par un ballon de football.