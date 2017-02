Tour de France 2018 Un contre-la-montre par équipe à Cholet (officiel)

0

Le parcours du Tour de France 2018, du moins ses quatre premières étapes, a été dévoilé ce mardi midi en direct (retrouvez tout le direct en cliquant ici). Et la région des Pays de la Loire est à la fête. On savait déjà que cette 105e édition partirait de Vendée et que Cholet serait ville-étape. Le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme a confirmé l'information en donnant à la capitale des Mauges, un contre-la-montre par équipe, ce sera la troisième étape de la Grande boucle.

Christian Prudhomme a annoncé que la suite du parcours sera dévoilée le 17 octobre. La troisième étape proposera donc une boucle Cholet - Saint-Léger sous Cholet - Saint-André-de-la-Marche La Romagne et La Séguinière.

Etape 3 / Stage 3 : Cholet > Cholet - 35 Km

Un CLM par équipe déjà important pour les leaders / A crucial TTT for the GC contenders. pic.twitter.com/IfjRWgPE1z — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017

Pour rappel, les deux premières étapes de ce Tour de France 2018 se courront en Vendée, avec une 1re étape entre Noirmoutier et Fontenay-Le Compte (195 km) et une seconde entre La Roche-sur-Yon et Mouilleron-Saint-Germain (185 km).

Etape 1 / Stage 1: Noirmoutier-En-L'Ïle > Fontenay-Le-Comte - 195 Km #TDF2018 pic.twitter.com/ENqSq0vT9w — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017

Etape 2 / Stage 2: La Roche-Sur-Yon > Mouilleron-St-Germain - 185 Km #TDF2018 pic.twitter.com/EMGN2Igxnl — Le Tour de France (@LeTour) 28 février 2017

Enfin, la 4e étape s'élancera de La Baule et traversera le nord de La Loire-Atlantique, via La Chapelle-des-Marais, Ponchâteau, Blain, Nozay, jusqu'à une ville d'arrivée qui reste encore à définir.