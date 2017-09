Touché KDO « De nombreux fleuristes talentueux »

0

Le grand jeu de la rentrée Touché KDO est de retour dans votre journal jusqu’au 5 novembre. Chaque jour, nous vous proposons de découvrir l’un des nombreux partenaires. Aujourd’hui le réseau Interflora avec Emmanuelle Ragot, la présidente du club Interflora de la Sarthe.

Le Maine Libre : Combien de fleuristes Interflora y a-t-il dans le département ?

Emmanuelle Ragot : « 50 magasins indépendants offrent le service de transmission Interflora dans la Sarthe. Les bouquets sont réalisés juste avant la livraison avec des fleurs fraîches sélectionnées par un artisan à proximité du destinataire qui les reçoit en main propre.

80 % des commandes arrivent via internet mais le fleuriste reste le contact privilégié localement pour conseiller et expliquer les produits.

La région des pays de la Loire a la chance d’avoir de très bons fleuristes, qui se distinguent régulièrement dans les concours organisés par la fédération et le réseau Interflora. Plusieurs ont le titre de meilleur ouvrier de France. C’est lié à la présence de centres de formation de qualité et à l’implication des artisans pour partager leurs savoir-faire et leur passion. »

La rentrée fait-elle partie des temps forts de l’année ?

« Non, c’est plutôt une période calme. Les fleuristes en profitent pour préparer la Toussaint et les fêtes de fin d’année. À cette occasion, nous proposons bien plus que des fleurs : des décors, des vases et autres cadeaux floraux. »

Quels lots les joueurs du Touché KDO auront-ils la chance de gagner grâce à Interflora ?

« De jolis bouquets spécialement composés pour les gagnants du jeu par les fleuristes, d’une valeur de 25 €. »

