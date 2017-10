Torfou Tous unis derrière Nathan

0

« Ça fait du bien au moral, on se sent moins seuls face à la maladie… » À chaque fois c'est pareil. La famille Papin n'en revient pas que des associations songent spontanément à l'aider. « C'est magique ! » Et pourtant, le 26 août encore, Tiffauges sport orientation organisait une course en faveur de Nathan, 12 ans. Tous ont été touchés par l'histoire de ce jeune Torfousien, atteint par une maladie extrêmement rare, l'anémie de Fanconi.

