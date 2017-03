Top 14: le Racing se fait peur contre Clermont mais reste en course

0

Le Racing 92, après deux semaines marquées par l'épisode de la fusion avortée avec le Stade Français, s'est imposé de justesse samedi (27-24) contre Clermont lors de la 22 journée du Top 14, à l'issue d'une fin de match sous pression pour rester dans la course à la phase finale.

Grâce à ce succès à Villeneuve-d'Ascq (Nord) devant près de 32.000 spectateurs, le champion de France en titre met fin à une mauvaise passe après deux défaites de rang (10-19 à Grenoble et 15-38 contre La Rochelle) et un projet de fusion avec le club parisien qui a mis le rugby français en ébullition et créé des remous dans ses propres rangs.

S'il demeure encore à distance de la 6e place, la dernière qualificative, il n'a pas dit, au 7e rang provisoire avec 49 points, son dernier mot dans la lutte pour la phase finale, alors que reste en suspens le sort de son match prévu à Montpellier samedi dernier et reporté par la Ligue avant que la Fédération n'annule cette décision.

Clermont, assuré de conserver sa deuxième place au classement, pourrait lui voir revenir Montpellier sur ses talons dans la course aux demi-finales. Mais il empoche un bon point de bonus défensif avec une équipe privée de nombreux cadres (Lopez, Parra, Lamerat, Nakaitaci, Vahaamahina...) en vue de son quart de finale de Coupe d'Europe dimanche prochain contre Toulon.

- Une fin de match complètement folle -

L'ASM aurait cependant peut-être pu obtenir davantage lors d'une fin de match complètement folle qui a montré la fébrilité actuelle des Ciel et Blanc.

Ceux-ci menaient ainsi 27 à 10 à la 61e minute après un essai de Juan Imhoff, avant de dilapider cet avantage.

Après un carton jaune adressé à Maxime Machenaud (69e) synonyme d'égalité numérique (carton rouge à Stephen Brett pour deux jaunes, 60e), la mêlée clermontoise enfonçait d'abord le paquet d'avants du Racing pour un essai de pénalité (27-17, 70e).

Puis un essai d'Alivereti Raka (75) accentuait la pression sur les Franciliens, qui peuvent remercier Rémy Grosso de ne pas avoir servi Nick Abendanon, pourtant en bonne position, sur la balle de match (79e).

Soit un dénouement inverse de celui de l'an dernier où, lors du match délocalisé du Racing dans la métropole lilloise, Toulon l'avait emporté à la sirène au bout du suspense, déjà.

Il était cependant difficile d'envisager cette fin de rencontre haletante à la mi-temps, atteinte par le champion de France en titre sur le score de 20 à 0 après un essai précoce du Fidjien Leone Nakarawa (1) puis un deuxième de Chris Masoe (29).

Le résultat d'une domination outrageuse dans le sillage du virevoltant Casey Laulala, alors que les Clermontois étaient cantonnés à défendre, commettant des fautes répétées (carton jaune à Stanley, 19e).

Ceux-ci refaisaient surface après le repos par un essai en force de Paul Jedrasiak (47e), avant donc ces dernières minutes à suspense dont l'issue devraient contenter les Racingmen. Ils ont eu chaud, mais l'essentiel est là.