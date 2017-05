Tillières Le gel a dévasté les vignobles

0

Mardi après-midi, une réunion de crise était organisée chez le président du syndicat viticole de Tillières, Roger Boisdron.

Dix des onze adhérents participaient à cette rencontre où il s’agissait de faire le point sur l’impact des gelées du 26 avril dernier.

Cette nuit-là, le mercure est descendu dans certains endroits au-dessous des moins cinq degrés. Le bilan est terrible.

Les vignerons de Tillières sont désespérés. Sur 300 hectares de vignes, seuls six hectares ont été épargnés ! 200 sont gelés entre 75 et 100 % et 94 hectares sont au-dessous de 50 %.