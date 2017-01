0

Depuis plus de dix ans, l'association Tigné Préservé se bat pour empêcher la construction de six éoliennes de 120 mètres à Tigné (commune nouvelle de Lys-Haut-Layon).

Les éoliennes ne sont toujours pas mises en place bien que le permis de construire ait été accordé.

Aujourd'hui, les opposants mettent en cause une carte (voir ci-contre) qui se trouve à la page 32 du « document cadre » pour la planification de l'éolien dans le Maine-et-Loire, disponible sur le site internet de la préfecture.

C'est notamment sur ce document que s'est appuyé le tribunal administratif pour valider en 2010 le permis de construire délivré le 15 mai 2007, alors qu'il était contesté par Tigné Préservé.

L'association met en avant la différence de tracés qui existe entre deux cartes. Dans l'une d'elle, le site éolien se trouve en dehors du couloir du Layon qui, dit le document officiel, « présente une sensibilité très forte et non favorable à l'implantation de parcs éoliens ». Mais dans l'autre, il se trouve bien à l'intérieur. Pour les opposants, c'est clair : « On rétrécit la zone sans raison. L'objectif était de faire sortir Tigné de la zone protégée. »

La Préfecture s'en défend, expliquant notamment que le document présenté comme un « document-cadre » et un « document de référence » n'est pas pour autant un « document de planification » opposable aux autorisations d'urbanisme.

Selon elle, « l'autorisation a été délivrée dans le respect des textes en vigueur ».

Pour accéder au document en question, cliquer ici.