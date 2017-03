Tiercé Odeur suspecte dans le cinéma : des enfants évacués

0

Vers 10 heures samedi matin, un groupe d'enfants de l'association culturelle de Tiercé « Les Mots Cœurs » était en train de répéter une pièce de théâtre dans la salle du cinéma Pax quand les personnes présentes ont été intriguées par une odeur suspecte. Aussitôt le personnel encadrant et le service de sécurité du Pax ont évacué les enfants.

Les pompiers de Tiercé sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard et ont appelé leurs collègues de Seiches et Châteauneuf en renfort. Après une heure d'investigations, la conclusion s'imposait : il s'agissait d'un riverain qui brûlait des branchages de laurier. Les odeurs de fumée s'étaient propagées dans la salle du Pax à travers le système de ventilation.

Plus de peur que de mal donc mais les secours, qui craignaient les risques de propagation compte tenu de la proximité d'une grande surface et de sa station essence en face du Pax, ont pris les mesures qui s'imposaient et sont restés un moment sur les lieux.