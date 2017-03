Tiercé Fausse alerte incendie au cinéma le Pax

0

Vers 10 heures ce matin un groupe d'enfants de l'association culturelle " Les Mots Coeurs " était en répétition dans la salle du PAX quand ils on été intrigués par une odeur suspecte. Aussitôt la salle a été évacuée.

Les pompiers de Tiercé se sont rendus sur les lieux et fait appel à leurs collègues de Seiches et Chateauneuf.



Après une heure d'investigations la conclusion s'imposait : il s'agissait d'un riverain qui brûlait des branchages ; des odeurs de fumée s'étaient introduites dans le cinéma.