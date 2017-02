Thouarsais Des oeuvres d'art vont s'inviter au bord du Thouet

0

Découvrir des sites en bord de Thouet, en documenter les spécificités, comprendre le lien avec les riverains… C’est le travail de quinze étudiants, en vue de l’installation d’œuvres pérennes.

Quinze étudiants et trois enseignants en art sont à Thouars, cette semaine, dans le cadre d’un « workshop » autour de la réalisation prochaine d’œuvres pérennes dans la vallée du Thouet. Venus de l’Ensa (École nationale supérieure d’art) Limoges, de l’EESI (École européenne supérieure de l’image) site d’Angoulême et l’Ensap (École nationale supérieure d’architecture et de paysage) de Bordeaux, tous participent à une phase d’observation et de diagnostic de sites proches de la rivière, à Thouars, Saint-Jacques-de-Thouars et Saint-Jean-de-Thouars.

Objectif pour le Syndicat mixte de la vallée du Thouet (SMVT), maître d’ouvrage : « Identifier des sites remarquables au fil du Thouet et construire un projet artistique autour de ces sites pour permettre aux locaux, comme aux touristes, de voir autrement les berges, se les (ré)approprier », explique Flavie Thomas, agent du SMVT.

À l’échelle de la vallée, dix œuvres devront être réalisées entre Le Beugnon et Saint-Martin-de-Sanzay. « Les étudiants vont, en somme, le temps de cette semaine de workshop, définir le cahier des charges, la nature et l’esprit de la commande que nous passerons à l’artiste ou au collectif choisi », précise Sophie Brossais, directrice de l’école municipale d’arts plastiques et du centre d’art la chapelle Jeanne-d’Arc. Les trois premières œuvres seront réalisées d’ici la fin 2018.

