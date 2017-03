Thouars Un trafic de drogue démantelé cette semaine

0

Six suspects, impliqués dans un trafic de cannabis et de culture indoor de cannabis ont été placés en garde à vue mardi matin dans les commissariats de Thouars, Niort et une brigade de gendarmerie du Thouarsais.

Les mis en cause ont été entendus par la police de Thouars aidée dans cette enquête par leurs homologues du commissariat de Niort.

Des perquisitions ont été effectuées aux domiciles des dealers qui habitaient tous à Thouars, à l'exception de l'un d'eux, écroué à la maison d'arrêt de Niort à la suite de violences.

Des pieds de cannabis, un peu d'argent et des barrettes de shit ont été saisis.

À lire ce jeudi 23 mars dans « Le Courrier de l'Ouest » - édition des Deux-Sèvres.