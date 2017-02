Thouars Trois rendez-vous pour connaître les Francs-maçons

0

La loge maçonnique thouarsaise organise, début mars, une semaine dite d’extériorisation. L’occasion de montrer, d’expliquer qui sont les francs-maçons, de répondre aux interrogations.

Autrefois prospère, la loge maçonnique thouarsaise s’était éteinte avec la Seconde Guerre mondiale. Ses locaux, rue Émile-Combes, avaient été réquisitionnés par les Allemands et bien que nombre de frères s’étaient engagés dans la Résistance, la loge n’a pas su retrouver ses activités après-guerre.

L’Émancipation thouarsaise, affiliée à l'obédience du Grand Orient de France, a « rallumé les feux » il y a deux ans, avec une vingtaine de frères et sœurs.

Une société élitiste et masculine ; libérale et adogmatique ; une société secrète ; descendante des Templiers ? Des questions auxquelles des représentants Thouarsais répondent, avant une série de trois rendez-vous (une expo et deux conférences débats) tout public, début mars.

