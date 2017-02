Thouars Le festival Terri’Thouars blues aura lieu du 29 mars au 2 avril

0

Le blues revient en force cette année avec la 13e édition du festival porté par l’association Blues & Co, qui se déroulera du 29 mars au 2 avril.

L’affiche de ce rendez-vous est désormais connue et on imagine déjà que les différents concerts trouveront leur public.

Deux grandes soirées auront lieu au théâtre, les vendredi 31 mars et samedi 1er avril, avec des grands noms du blues américain comme Archie Lee Hoocker, Sandra Hall ou encore Paul Linden, Félix Reyes ou Brad Vickers.



En marge de ces temps forts, une kyrielle d’artistes se produira à l’occasion de concerts programmés dans le « off » du festival, à l’image du Français Free Weelin (photo) de Dave Gross Trio, ou encore Do the Dirt.

En tout, onze formations se partageront l’affiche de cette 13e édition. Comme chaque année, le volet strictement musical s’accompagnera de master-class et d’interventions de certains artistes auprès des scolaires, sans oublier l’exposition photo « Instants damnés » de Guy Le Texier.

Rens. sur le site www.blues-n-co.org