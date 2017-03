Thouars Procédure d'expulsion : pas facile non plus pour les bailleurs

0

La fin de la trève hivernale approche. Au 1er avril, les procédures d'expulsion reprendront. Et pour le bailleur, c'est loin d'être une partie de plaisir.

Elisabeth a pu acheter plusieurs appartements grâce à un héritage. Pour elle qui n'a pas de retraite, les loyers de ses locataires sont essentiels. En 2013, elle fait "une erreur de casting". Les locataires ne paient pas, les problèmes s'accumulent et Elisabeth doit entamer une procédure d'expulsion. Cela va durer plus de trois ans et lui imposer des frais considérables.

Côté office public de l'habitat, le bailleur social Habitat Nord Deux-Sèvres connaît bien le problème. Soixante-dix procédures sont en cours, à 95 % pour des impayés de loyers. Bien souvent les locataires partent avant l'expulsion, mais les logements sont laissés en mauvais, si ce n'est très mauvais état. "Des dettes, de l'argent qui n'est pas facile à récupérer, mais on n'abandonne pas".

Plus d'informations ce jeudi 23 mars, à lire dans l'édition Deux-Sèvres du Courrier de l'Ouest