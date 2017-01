Thouars Pollution et intoxication à l’hydrogène sulfuré

0

L’alerte a été donnée vers 15h30 hier par l’équipe de la concession Renault Trucks située rue du Tumulus, dans la zone artisanale La Motte-des-Justices à Thouars. Deux personnes étaient incommodées par une forte odeur d'oeuf pourri. L'une d'elle a été conduite à l'hôpital.

L'intervention des pompiers et du service Assainissement de l'intercommunalité a permis de déterminer l'origine de cette pollution : un problème dans le process de la société TSVI Lavage, spécialisée dans le nettoyage de cuves de camions citernes et située à l'autre bout de la rue. Au lieu d'être neutralisé, l’hydrogène sulfuré remontait par le réseau d’égouts. Dès hier après-midi, l’activité de la société a été stoppée. Elle ne pourra reprendre que lorque le process aura été revu et corrigé et la cuve curée, normalement dès lundi.

