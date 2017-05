Thouars Patrice Pineau (PS) : « Soulagement et vigilance »

0

Patrice Pineau, maire (PS) de Thouars : « Au plan thouarsais comme au plan national, c’est une satisfaction et un soulagement de ne pas voir le Front national en tête, même si le vote en faveur de Marine Le Pen a progressé. Cela montre les attentes d’un certain nombre de concitoyens, que le président et les députés devront prendre en compte. Je note toutefois que le vote républicain reste marqué, et solide, à Thouars. Nous verrons ce que donneront les élections législatives, et comment le gouvernement pourra répondre aux attentes en terme de solidarité et de services publics. Il faudra être vigilant ».