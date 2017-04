Thouars L'élu Yves Boutet se retire de la vie politique

0

Conseiller municipal délégué de Thouars et 9e vice-président de la Communauté de communes du Thouarsais, Yves Boutet a choisi de se retirer de la vie politique.

il a démissionné après avoir longuement mûri sa décision et en avoir discuté avec le maire de Thouars Patrice Pineau et le président de la Communauté de communes du Thouarsais Bernard Paineau. « Nous avons échangé et je pense qu’ils ont compris ma démarche. Je pars en très bons termes. Mais voilà, j’ai 73 ans, et j’ai décidé de tourner la page ».

A lire dans le Courrier de l'Ouest de mercredi 26 avril, édition Deux-Sèvres