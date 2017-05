Thouars Le YouTuber aux 700 000 fans

0

Le youtuber thouarsais Didi Chandouidoui a plus de 700 000 abonnés et fait un carton avec ses vidéos. Samedi après-midi, il a rencontré ses fans lors d’une séance de dédicaces à côté de Thouars.

Dylan Chandouineau - c'est son vrai nom - était flanqué de ses deux compères, Keke et Sysy. Les dédicaces sur des bouts de papier ou des flyers, les échanges avec les inconditionnels et les inévitables selfies se sont déroulés dans une atmosphère très détendue.

« On va poursuivre notre série sur les théories en proposant un road-trip qui présentera des théories sur les pyramides. Ça va se faire à coup sûr cet été », dit Didi.

Une web-série est également dans les cartons de Didi Chandouidoui et de ses compères. « Le tournage devrait normalement intervenir en Thouarsais en juillet».



