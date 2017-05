Thouars Le célèbre Citroën Type H tous chevrons dehors

0

Son allure est caractéristique d’une époque et son capital sympathie est resté intact : le célèbre Type H conçu par la marque Citroën fête cette année son 70e anniversaire et c’est à Thouars que cela se passe, grâce au club national H tendre et chevronnés, présidé par le Saint-Varentais Francis Delvenne.

Plus de 80 véhicules, Type H et Citroën d’exception, sont exposés jusqu’à ce dimanche soir sur le site de l'Orangerie du château. Entrée gratuite.

