Thouars. Le carton plein de la CEE Schisler

Avec une croissance de 9 % en 2016, la CEE Schisler a créé une centaine d’emplois en un an. L’activité ne faiblit pas pour la société spécialisée dans la fabrication de sacs en papier et de gobelets en carton.



C’est aujourd’hui sans conteste « le » fleuron de l’industrie thouarsaise. Avec une activité dopée depuis un an, la société CEE Schisler, spécialisée dans la fabrication de sacs en papier et de gobelets en carton a vu ses effectifs passer de 400 à 500 salariés. Dans le même temps, le chiffre d’affaires a fait un bon de 9 %, passant de 78 millions d’euros à 85 millions d’euros.

Un essor spectaculaire que le patron David Schisler explique par deux facteurs conjugués : « L’application de l’interdiction des sacs en plastique est entrée en vigueur en juillet 2016. Nous avions préparé cette transition, sans savoir quand elle allait intervenir précisément. A ce moment-là, les devis du premier semestre 2016 se sont transformés en commande auxquelles nous avons répondu ». Dans le même laps de temps, « l’enseigne Quick, l’un des gros clients de la CEE, a été rachetée par Burger King, ce qui nous a valu de décrocher de gros contrats en France et en Europe avec ce groupe ».

