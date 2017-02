Thouars La 13e édition du festival Terri’Thouars blues se prépare

0

Antoine Bonnet, alias Li’l Henry, se retrouve pour la première fois à l’affiche du festival Terri'Thouars blues, qui aura lieu du 29 mars au 2 avril. Son truc : creuser dans les origines du blues pour en faire renaître des pépites.

Le Chichéen Antoine Bonnet, 26 ans, a commencé à jouer de la guitare à 9 ans. Et aussi loin qu’il se souvienne, il a « toujours chanté ». Quand il se lance dans le blues, c’est sous le nom de Li’l Henry. « Li’l, pour little et Henry, du nom de mon grand-père maternel que je n’ai pourtant pas connu. Mais c’est comme ça dans le blues, le nom de scène a toujours un lien avec soi, son histoire. »

Ce qui a fait naître sa passion pour le blues ? « Le fait que ce soit une musique à la fois simple et complexe, qui a toujours un côté heureux. Le blues, c’est une musique pleine d’espoir. Même dans les chants des esclaves il y avait toujours cette idée de dire, un jour on sera libre, ça ne sert à rien de se lamenter. C’est une philosophie qui me parle. »

Et bien qu’il ne vive pas de sa passion, Li’l Henry a sorti un premier EP d’une petite dizaine de titres, dans la tradition du delta blues. « Ce sont principalement des reprises, réarrangées de façon à me faire plaisir avec. » Fier de voir son nom à l’affiche du Terri'Thouars blues, notamment auprès de l’Américaine Sandra Hall, Li’l Henry tâchera d’instaurer son univers, le 31 mars, au théâtre, à 20 heures.

Plus d'informations ce dimanche 26 février 2017, à lire dans l'édition Deux-Sèvres du Courrier de l'Ouest.