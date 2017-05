0

Après « Le Lieu unique » à Nantes, le festival Antigel de Genève, « la Maroquinerie » à Paris ou encore le Moth club de Londres et avant des concerts à Massy, Tourcoing ou Bruxelles, la tournée de Frànçois and The Atlas mountains passera par Thouars. Les quatre artistes qui proposent de l’électro-pop se produiront au Conservatoire Tyndo jeudi 11 mai à 20 h 30.

Réservations : 05 49 66 17 65 ou 05 49 66 41 64.